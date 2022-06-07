Компания Microsoft предлагает пользователям вход без пароля с помощью приложения Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключа безопасности или кода подтверждения.

Никто не любит пароли. Они неудобны. Они являются главной целью кибератак. Тем не менее, в течение многих лет именно они были самым важным компонентом в системе безопасности нашей цифровой жизни — от электронной почты до банковских счетов, корзин для онлайн-покупок и видеоигр. Надежный пароль трудно запомнить, а тот, который запоминается легко, обычно недостаточно надежен.

Чтобы избежать хлопот, связанных с тем, что пароли постоянно забываются и их приходится сбрасывать, люди часто полагаются на личную информацию, которая упрощает подбор комбинаций хакерами. Вот несколько примеров:

— 15% людей говорят, что используют имена домашних животных в качестве паролей;

— 1 из 10 человек признается, что использует один и тот же пароль на нескольких сайтах;

— 40% людей говорят, что они используют паттерны каждый раз, когда обновляют свои пароли (например, весна 2022, лето 2022. и т. д.).

Недавнее исследование, проведенное Microsoft, показало, что каждую секунду происходит 921 атака на взлом пароля. То есть — 79,5 млн атак в день. Показатель, который почти удвоился за последний год.

Самый безопасный пароль — это отсутствие пароля. Компания Microsoft предлагает пользователям вход без пароля, позволяя людям удалять пароли из своей учетной записи Microsoft для доступа к таким ресурсам, как Outlook и OneDrive, с помощью приложения Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключа безопасности или кода подтверждения для безопасного и удобного входа.

Если же вы не готовы полностью отказаться от своих паролей, вот несколько рекомендаций по созданию безопасных вариантов:

— длина пароля должна быть не менее 12 символов (лучше 14 и более);

— пароль должен содержать комбинацию прописных и строчных букв, цифр и символов;

— не стоит использовать слова, которое можно найти в словаре, имена людей, названия продуктов или организаций;

— комбинация должна полностью отличаться от предыдущих версий, которые уже использовались ранее;

— следует немедленно изменить пароль, если есть подозрение, что он мог быть скомпрометирован.