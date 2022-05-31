Майнеры выплатили в бюджет 652 млн тенге

В комитете госдоходов представили данные за первый квартал 2022 года.

По информации комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана, с 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. Плательщиками являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга. Налог взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности. По итогам первого квартала этого года в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг, передает Sputnik.

«Размер оплаты уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Ставка платы исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии», — говорится в информации ведомства.

Плата за цифровой майнинг поступила от плательщиков 12 регионов страны:

— Нур-Султан — 277,3 млн тенге;

— Западно-Казахстанская область — 143,1 млн тенге;

— Актюбинская область — 48,9 млн тенге;

— Карагандинская область — 45,2 млн тенге;

— Павлодарская область — 36,9 млн тенге;

— Алматы — 36,1 млн тенге;

— Атырауская область — 26,4 млн тенге;

— Восточно-Казахстанская область — 24,3 млн тенге;

— Алматинская область — 11,1 млн тенге;

— Туркестанская область — 2,2 млн тенге;

— Жамбылская область — 685,1 тыс. тенге;

— Костанайская область — 39,9 тыс. тенге.

Поступления идут в республиканский бюджет, следовательно, регион, откуда поступили платы, и регион нахождения майнинговой фермы могут различаться.

Крупными плательщиками являются: ТОО AISolutions с суммой 93,2 млн тенге, филиал ТОО «ЛЛУ АГРО-ЭНЕРДЖИ» с суммой 76,7 млн тенге и ТОО «BCD Company» с суммой 53,8 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года, в связи с чем большая часть ожидаемой суммы не поступила в бюджет. Сейчас парламент Казахстана рассматривает законопроект, который предусматривает увеличение ставки платы за цифровой майнинг.