Майнить криптовалюту в Казахстане станет дороже

С начала 2022 года в стране уже ввели плату за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии.

25 мая мажилисмены одобрили поправки в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан „О налогах и других обязательных платежах в бюджет“ (Налоговый кодекс)». Депутаты мажилиса предложили дифференцировать налог на цифровой майнинг. С начала 2022 года в стране уже ввели плату за него в размере 1 тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии. Теперь же, для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы, передает Liter.kz.

При этом для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки на уровне действующих.