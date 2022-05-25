Рынок e-commerce в Казахстане превысил 1 трлн тенге

Около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов.

PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за 12 месяцев 2021 года». Участниками исследования стали крупнейшие игроки рынка из сектора розничной торговли. В числе респондентов — Mechta, AliExpress Россия, Kaspi, Leroy Merlin Казахстан, Halyk Market, Ozon Marketplace в Казахстане и другие. В фокусе внимания исследования — объемы продаж и количество транзакций при онлайн покупках, изменения в среднем чеке, а также общий анализ рынка электронной коммерции в Казахстане за 2021 год в сравнении с 2020.

Рынок электронной розничной коммерции в Казахстане продолжил значительный рост в 2021 году, составив более 1 трлн тенге, что на 75% больше объема рынка в 2020 году или в три раза больше относительно 2019 года. Однако если рассматривать годовое изменение, то можно сказать, что темпы роста рынка замедлились: например, в 2020 году объем рынка увеличился примерно на 82% по сравнению с 2019 годом.

«Это действительно знаковое событие. За два года (2020-2021) рынок поднялся с 327 миллиардов (в 2019 году) до более одного триллиона тенге. Мы писали, что потребитель стал ценить время и безопасность, что значительно повлияло на формат ведения бизнеса (все практически перешли в онлайн). Более того, сам бизнес осознал, что онлайн гораздо эффективнее с точки зрения расходов и покрытия», — прокомментировала руководитель проекта Наталья Лим, партнер PwC Казахстан, лидер консультационной практики по региону Евразия.

Согласно анализу, средний ежеквартальный рост объема продаж в 2021 году составил примерно 20%, а количество транзакций достигло 37 млн единиц, что на 45% выше, чем в 2020 году. Сумма среднего чека составила 28 тысяч тенге, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Доля маркетплейсов в Казахстане повторяет мировой тренд в электронной коммерции, и по расчетам составила около 82% от общего объема продаж в стране.

Интересен факт, что около 93% покупок казахстанцы совершали со своих смартфонов. Такой высокий процент объясняется созданием и продвижением приложений маркетплейсов и онлайн-магазинов, высокий пик активности которых пришелся на период пандемии.

Респонденты отмечают, что рынок показал высокую скорость роста в последние два года. Пандемия и связанные с ней карантинные меры заставили покупателей сформировать привычку онлайн-покупок, что положительно отразилось на расширении индустрии e-commerce в целом. Активная цифровизация сервисов покупок также благоприятно отражается на формировании экосистемы онлайн-торговли.

Развитие новых технологий на рынке безналичных платежей, государственная поддержка среднего и малого бизнеса в сфере электронной коммерции, выход новых игроков на локальный рынок, а также возрастающий экспорт казахстанских товаров на международных торговых площадках способствуют развитию сферы электронной торговли в Казахстане.