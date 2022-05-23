Регистрация залога движимого имущества станет доступна через Blockchain

Если раньше регистрация занимала трое суток, теперь весь процесс проходит за один час.

В 2021 году госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с БВУ реализовала пилотный проект по регистрации прав на недвижимое имущество при помощи технологии Blockchain. Госкорпорация продолжает расширять виды услуг в рамках «Цифровой ипотеки», и с мая 2022 года совместно с БВУ внедряет пилотный проект уже по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, с помощью Blockchain.

Первыми новой услугой смогут воспользоваться клиенты АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», далее присоединятся АО «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана». Клиент при подписании договора долевого участия в жилищном строительстве с помощью технологии Blосkchain сможет оформить договор залога движимого имущества с банком второго уровня и подать документы на регистрацию в онлайн-формате. Движимым имуществом согласно договору о долевом участии в жилищном строительстве является право требования на участие в нем. Если раньше регистрация занимала трое суток, теперь весь процесс проходит за один час.

Новшество упрощает для банков процесс выдачи кредитов под залог движимого имущества (имущественные права) в части онлайн-оформления кредитов, снижает издержки и сокращает сроки выдачи кредитов.

«Ежегодно Правительство для граждан регистрирует около 10 тысяч залогов движимого имущества. И если раньше процесс регистрации занимал три дня, то теперь благодаря применению технологии Blосkchain сроки сократились до одного часа. Полностью исключен физический контакт с регистрирующим органом», — пояснил председатель правления «Правительства для граждан» Суйениш Абдильдин.

Новая услуга внедрена в рамках поручения Главы государства о дебюрократизации госаппарата. По словам Касым-Жомарта Токаева, «решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан, максимум в течение трех дней, а желательно в течение суток».