Деятельность соцсетей и мессенджеров в Казахстане сможет ограничить МИОР

Такая возможность прописывается в постановлении правительства.

Мининформации в Казахстане сможет ограничивать деятельность иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями. Такой абзац добавляется в постановление правительства от 26 марта 2019 года № 142 «О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан». Проект изменений в постановление правительства опубликован 13 мая на портале открытых нормативно-правовых актов. Публичное обсуждение документа продлится до 27 мая, передает Курсив.

«В положении о Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением (№ 142. — «Курсив»): в пункте 14: подпункт 1) дополнить абзацами девять, десять и одиннадцать следующего содержания: «в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки; в случае если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, собственными ресурсами определять количество пользователей; ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан», — сообщается в проекте постановления.

Также министерство займется разработкой и утверждением правил создания экспертной группы и рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей. МИОР будет давать поручения операторам связи и (или) собственникам и (или) законным представителям онлайн-платформ и (или) государственной технической службе о возобновлении доступа к интернет-ресурсу. Также оно разработает и утвердит правила возобновления доступа к интернет-ресурсу.

Министерство будет вести реестр законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации.

Ранее проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» предлагалось блокировать соцсети, в которых фиксировались факты кибербуллинга. Однако при рассмотрении законопроекта в сенате парламента данная норма была изъята. Мажилис с мнением сената согласился и поправки были приняты. Теперь собственники соцсетей должны будут лишь удалить противоправный контент.