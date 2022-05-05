Токаев подписал нашумевший закон о кибербуллинге и соцсетях

Текст закона публикуется в печати.

Президент Казахстана подписал закон, разработанный в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка и вызвавший бурю критики ранее среди казахстанцев, передает Liter.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» поступил в Сенат в марте 2022 года. О поправках, которые могут поставить под угрозу присутствие в казахстанском интернет-пространстве Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp и других соцсетей и мессенджеров, начали говорить еще в сентябре. Казахстанцы инициировали петицию против поправок в законопроект о блокировке соцсетей. В Нур-Султане и Алматы проходили митинги за возвращение законопроекта на доработку.

14 апреля сенаторы вернули скандальный законопроект о кибербуллинге на доработку в мажилис. Депутат сената Бейбит Исабаев сказал, что все нормы, вызвавшие неоднозначную реакцию у казахстанцев, исключат. Ни одна соцсеть, как заверил политик, заблокирована не будет. 20 апреля мажилис согласился с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом.