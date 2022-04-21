Блокировать соцсети не будут в Казахстане

Мажилис согласился с внесенными сенатом изменениями в проект поправок по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации, со своими изменениями и дополнениями.

Таким образом, в случае размещения запрещенной информации работа интернет-ресурса не будет приостановлена. Как отмечал ранее спикер сената Маулен Ашимбаев, с учетом поступивших обращений депутаты предложили пересмотреть несколько положений законопроекта. Так, исключены полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, передает Kazpravda.kz.

«Во взаимодействии с представителями онлайн-платформ акцент сделан на удалении только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ», — сказал Маулен Ашимбаев.

Закон считается принятым парламентом и направляется на подпись Главе государства.