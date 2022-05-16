KZ-CERT защитил более 300 сайтов Казнета

Они были потенциально подвержены уязвимости CVE-2021-32648 CMS-системы October, которая позволяет злоумышленнику поменять пароль от административной панели.

В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета на наличие угроз информационной безопасности Службой реагирования на компьютерные инциденты АО «Государственная техническая служба» было обнаружено более 300 интернет-ресурсов, потенциально подверженных уязвимости с идентификатором CVE-2021-32648, связанной с системой управления контентом «October».

Уязвимость CVE-2021-32648 CMS-системы October позволяет злоумышленнику поменять пароль от административной панели. 14 января 2022 года была опубликована информация о взломе украинских правительственных интернет-ресурсов. Злоумышленники, скомпрометировав интернет-ресурс, оставили сообщение, что все личные данные загружены в публичный доступ. Позднее на том же портале была опубликована информация о нахождении уязвимости CVE-2021-32648, посредством которой были скомпрометированы интернет-ресурсы.

Для предотвращения возможных атак на интернет-ресурсы с управлением October CMS по выявленным доменным именам в Казнете Службой KZ-CERT направлены уведомления в адрес операторов связи и организациям со следующими рекомендациями:

— обновить October CMS до актуальной версии с устраненными уязвимостями;

— установить безопасный пароль на учетную запись администратора;

— проверить журнал действий в CMS на наличие аномальных действий;

— проверить журнал действий на стороне хостинг-сервера на наличие аномальных действий;

— своевременно применять обновления CMS;

— периодически осуществлять резервное копирование (если не производится);

— скрыть URL-путь к панели администрирования интернет-ресурсом (изменить стандартные директории).