Мобильным интернетом пользуются 9 из 10 сельских домохозяйств

Это один из лучших показателей в мире.

Обеспечение казахстанцев доступным интернетом — одна из главных задач в стране в рамках всеобщей цифровизации. В частности, особенно важна интернетизация сельских населенных пунктов. Как пишет Finprom.kz, проникновение интернета в селах в последние годы заметно выросло, причем до довольно высоких показателей. Так, согласно данным Международного союза электросвязи, в 2020 году доля пользователей интернета в селах и городах РК находилась на одном уровне — 92%. Это намного больше, чем в среднем по миру (всего 39%), а также больше, чем в Европе (80%), на американских континентах (60%).

Кроме того, РК опережает все страны ЕАЭС, а также такие страны, как США (где доля пользователей интернета в сельской местности составила 66%), Германия (91%), Франция (83%), Италия (74%), Канада (77%). Для достижения подобных результатов операторы мобильной связи в Казахстане вкладывают существенный объем инвестиций и реализуют различные программы. Так, к примеру, с 2020 года реализуется программа «250+», в рамках которой операторы создали инфраструктуру для доступа к высокоскоростному мобильному интернету в селах с численностью населения от 250 человек.

Позитивные моменты, связанные с ростом проникновения интернета в селах, отмечают и сами казахстанцы. Так, согласно исследованию Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам 2021 года обеспеченность сельских домашних хозяйств мобильным интернетом выросла до 90,6% с 84,9% в 2020-м — весьма ощутимое увеличение. В региональном разрезе высокие показатели по обеспеченности мобильным интернетом в сельской местности демонстрируют Павлодарская, Карагандинская, Жамбылская и Туркестанская области — здесь значения превышают среднереспубликанское.

К подобным позитивным результатам привел, в первую очередь, уже упомянутый проект «250+». Каждый из операторов сотовой связи в рамках этой программы развернул сеть собственных базовых станций, покрывающую территории сел.

Так, к примеру, оператор мобильной связи Теле2, входящий в группу АО «Казахтелеком», к январю 2022 года установил 333 базовые станции в удаленных селах страны. Объем потребления интернета этими селами достиг 1,3 петабайта. Lругой оператор мобильной связи, Kcell, за 2021 год обеспечил интернетом 213 сел, установив 212 базовых станций, 102 из которых — по проекту «250+», и еще 110 базовых станций — сверх обязательств.

Расширение доступа к сети интернет приводит к росту потребления и, соответственно, увеличению нагрузки на сеть. В 2021 году наблюдается значительный рост использования интернет-трафика. Так, за 2021 год потребление интернет-трафика внутри сети компании Tele2/Altel выросло на 33%, до 1985 петабайт (или почти 2 эксабайт) — это рекордное значение среди всех операторов мобильной связи. По подсчетам аналитиков, абоненты Tele2/Altel генерируют порядка 60% от всего объема потребления мобильного интернета страны. Тем временем рост потребления трафика Kcell составил 36,8%, до 620 петабайт.

Стоит отметить, что скорость интернета также заметно выросла в годовой динамике. По данным Speedtest, медианная скорость мобильного интернета в РК выросла с 13,53 Мбит/с в марте 2021 года до 18,71 Мбит/с в марте 2022-го.