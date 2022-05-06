Зерде организует и запускает пилотирование стартап-проектов в госорганах Казахстана

Совместно с Астанинским хабом в сфере государственной службы и Программой развития ООН продолжается реализация проекта Лаборатории по акселерации инноваций в сфере государственной службы.

Работа Лаборатории инноваций направлена на применение инновационных подходов и решений для обеспечения справедливого, эффективного и действенного предоставления государственных услуг всем гражданам, а также цифровизацию операций и процессов государственной службы, чтобы сделать ее более устойчивой к кризисным ситуациям.

В рамках реализации этапов Лаборатории проведен конкурс среди стартап-проектов по отбору инновационных решений. Также прошли инкубация и акселерация отобранных проектов, и мероприятие по их презентации проектов госорганов и инвесторов — DemoDay.

По результатам DemoDay холдингом совместно со стартап-компаниями проводится работа с государственными органами и учреждениями по запуску пилотирования проектов. Так, в частности, проведены переговоры и организованы дополнительные встречи в офлайн/онлайн форматах стартап-компаний с представителями государственных органов, с целью проведения презентации проектов и обсуждения вопроса организации и пилотирования.

По инициативе холдинга Зерде стартап NPKokshe провел встречу с представителями Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. На встрече презентовано мобильное приложение «PRO.Tourism», созданное с целью автоматизации бизнес-процессов природоохранных служб, ведомств, национальных парков. Представители Комитета проявили заинтересованность в реализации проекта и предложили проработать вопрос проведения пилотирования на базе Государственного национального природного парка «Кокшетау». В настоящее время стартап-компания тесно взаимодействует с представителями национального парка, проводятся встречи с руководством парка, а также отрабатываются задачи и мероприятия по запуску пилота с отделами и управлениями туризма, охоты и рыбалки.

Также были организованы и проведены встречи стартап-компании AI-LEGAL с представителями Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, где стартап презентовал свой сервис юридической экспертизы на основе искусственного интеллекта, выдающий юридическое обоснование и оценку рисков. Агентство заинтересовано в реализации проекта по направлению оценки коррупционных рисков. На сегодняшний день с целью запуска пилота проводится детализация и доработка возможностей предлагаемого сервиса, а также формируется точечный список задач.

В целом, реализация проекта Лаборатории по акселерации инноваций в сфере государственной службы окажет содействие в дальнейшей трансформации системы государственного управления Казахстана с использованием всех преимуществ цифровых технологий.