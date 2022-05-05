Госорганы Кыргызстана будут работать с администрацией президента через СЭД
В Минцифры отмечают, что, помимо прочего, электронный документооборот позволяет сократить затраты на делопроизводство и увеличить продуктивность сотрудников.
С 11 мая все госорганы КР начнут взаимодействовать с администрацией президента через систему электронного документооборота. Сейчас, по данным Министерства цифрового развития, администрация президента имеет возможность прямой переписки по СЭД с 37 госорганами и при необходимости с подведомственными подразделениями. При этом в пилотном режиме отдел цифрового развития АП с начала года перешел на безбумажный документооборот с профильными госорганами, передает Sputnik.
Сотрудники АП сейчас проходят обучение.
«Необходимо отметить, что система внедряется в администрации с ноября 2021 года. На сегодня СЭД доработана в соответствии с предложениями и замечаниями администрации президента. С 15 апреля 2022 года в системе запущены новый интерфейс и фильтры, которые были разработаны по предложениям и замечаниям», — говорится в сообщении.
Как рассказали в Минцифры, преимуществом СЭД является возможность:
— эффективно управлять документопотоками;
— централизованно хранить документы;
— повысить контроль исполнения работ по документам;
— увеличить продуктивность работы сотрудников;
— облегчить доступ к информации для принятия управленческих решений и сократить затраты на делопроизводство.
На сегодня система электронного документооборота Infodocs внедрена в режиме промышленной эксплуатации:
— в 37 государственных органах;
— более 700 подведомственных и территориальных подразделениях госорганов;
— 7 полномочных представительствах президента КР в областях;
— 40 районных госадминистрациях;
— 32 мэриях;
— 26 городских кенешах;
— 452 айыл окмоту;
— 52 муниципальных и госпредприятиях и учреждениях.
Системой пользуется свыше 62,6 тысячи сотрудников госорганов, из них около 25 тысяч — постоянные пользователи. С момента внедрения системы в госорганах зарегистрировано почти 3,5 миллиона документов.