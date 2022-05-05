Госорганы Кыргызстана будут работать с администрацией президента через СЭД

В Минцифры отмечают, что, помимо прочего, электронный документооборот позволяет сократить затраты на делопроизводство и увеличить продуктивность сотрудников.

С 11 мая все госорганы КР начнут взаимодействовать с администрацией президента через систему электронного документооборота. Сейчас, по данным Министерства цифрового развития, администрация президента имеет возможность прямой переписки по СЭД с 37 госорганами и при необходимости с подведомственными подразделениями. При этом в пилотном режиме отдел цифрового развития АП с начала года перешел на безбумажный документооборот с профильными госорганами, передает Sputnik.

Сотрудники АП сейчас проходят обучение.

«Необходимо отметить, что система внедряется в администрации с ноября 2021 года. На сегодня СЭД доработана в соответствии с предложениями и замечаниями администрации президента. С 15 апреля 2022 года в системе запущены новый интерфейс и фильтры, которые были разработаны по предложениям и замечаниям», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минцифры, преимуществом СЭД является возможность:

— эффективно управлять документопотоками;

— централизованно хранить документы;

— повысить контроль исполнения работ по документам;

— увеличить продуктивность работы сотрудников;

— облегчить доступ к информации для принятия управленческих решений и сократить затраты на делопроизводство.

На сегодня система электронного документооборота Infodocs внедрена в режиме промышленной эксплуатации:

— в 37 государственных органах;

— более 700 подведомственных и территориальных подразделениях госорганов;

— 7 полномочных представительствах президента КР в областях;

— 40 районных госадминистрациях;

— 32 мэриях;

— 26 городских кенешах;

— 452 айыл окмоту;

— 52 муниципальных и госпредприятиях и учреждениях.

Системой пользуется свыше 62,6 тысячи сотрудников госорганов, из них около 25 тысяч — постоянные пользователи. С момента внедрения системы в госорганах зарегистрировано почти 3,5 миллиона документов.