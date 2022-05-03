В ЕЭК представили цифровой сервис для развития кооперации в Союзе

Речь идет о платформе «Биржа импортозамещения».

На площадке Евразийской экономической комиссии презентованы возможности цифрового сервиса «Биржа импортозамещения» для государств Евразийского экономического союза. Цифровой сервис «Биржа импортозамещения» — проект Минпромторга РФ, Минцифры РФ, АО «Газпромбанк», АНО «Агентство по технологическому развитию», запущенный в марте 2022 года.

«Сегодня открываются большие возможности для предприятий промышленности в части импортозамещения промышленной продукции, подсанкционных товаров. Время, когда мы пытались связать промышленников путем проведения очных встреч и бизнес-миссий, проходит, и сейчас все больше коммуникационных инструментов переходят на цифровые платформы. Цифровой сервис „Биржа импортозамещения“ — нужный и эффективный инструмент для развития кооперации в нашем Союзе», — сказал директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

По мнению экспертов промышленного блока комиссии, сегодня важно обеспечить взаимодействие национальных электронных торговых площадок стран ЕАЭС, специализирующихся на закупках коммерческих организаций, госкорпораций, компаний с государственным участием и государственных заказчиков. Планируется, что по итогам проводимой работы значительно увеличится количество активных поставщиков промышленных товаров и услуг из государств ЕАЭС, заинтересованных в реализации своей продукции, а также значительно увеличатся объемы взаимной торговли между странами Союза.

В рамках встречи достигнута договоренность о том, что ЕЭК будет оказывать содействие в развитии сервиса «Биржа импортозамещения» — как на уровне бизнеса, так и на уровне государственных органов стран ЕАЭС.

Представители ЭТП ГПБ отмечают, что «Биржа импортозамещения» позволяет заказчикам находить аналог импортной продукции, а поставщикам выявлять заказчиков, ранее работавших с импортерами из третьих стран. Первыми итогами запуска сервиса «Биржа импортозамещения» за период с 14 марта по 28 апреля стало заключение 4 тыс. новых сделок на общую сумму 10 млрд рублей. В настоящее время доступ к сервису имеют более 850 тыс. предприятий (95% из РФ) из 80 стран мира. Каталог сервиса «Биржа импортозамещения» охватывает более 540 тыс. уникальных позиций и имеет более 2 млн прайс-листов.