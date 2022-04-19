Рустем Бигари возглавил Центр поддержки цифрового правительства

Ранее он занимал должность вице-министра образования и науки РК.

Рустем Бигари, ранее отвечавший за цифровизацию в Министерстве образования, стал CEO в «Центр поддержки цифрового правительства». Центр обеспечивает жизнедеятельность Центра цифровой трансформации, Ситуационного центра и Офиса по мониторингу реализации национальных проектов.

Центр является методологическим и координационным ядром для поддержки процессов проектного управления, реинжиниринга бизнес-процессов, функций и сервисов государственных органов и экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет цифровизации.

Рустем Бигари родился в 1976 году в г. Кокшетау. Окончил Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, Кокшетауский институт экономики и менеджмента, Бостонский Университет. Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности консультанта Комитета мониторинга программ и проектов Национального экологического центра устойчивого развития РК. В 2006–2018 гг. занимал различные должности в администрации президента РК. С июня 2018 года по июль 2021 года являлся вице-министром образования и науки РК. С февраля 2022 года возглавил «Центр поддержки цифрового правительства».