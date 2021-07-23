Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки РК

Он проработал в МОН РК три года, курировал вопросы цифровизации.

Постановлением правительства Бигари Рустем Айдарбекулы освобожден от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Рустем Бигари родился в 1976 году в г. Кокшетау. Окончил Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, Кокшетауский институт экономики и менеджмента, Бостонский Университет. Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности консультанта Комитета мониторинга программ и проектов Национального экологического центра устойчивого развития РК. В 2006-2018 гг. занимал различные должности в администрации президента РК. С июня 2018 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.