Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК рассказал о мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

По его словам, ранее разрабатывались правила и только потом процесс автоматизировался. В итоге, гражданам все равно приходилось приносить подтверждающие документы, процесс предполагал подачу разных заявлений для решения одной проблемы или контрольные процедуры бизнеса также осуществлялись старым подходом с выходом на объект, проверкой.

«Цифровое государство — это минимальный контакт с гражданами и запрос каких-либо сведений у них, решения эффективные, которые основаны на актуальных данных. Дебюрократизация госаппарата приведет к повышению качества сервиса для граждан. Значительный эффект возможен при комплексном подходе по изменению процессов госорганов, их оптимизации и пересмотре функций через призму возможностей технологий, с использованием данных. Примеры успешных цифровых компаний, банков демонстрируют, что процессы изначально должны „проектироваться“ в цифровом формате. Внедряемый принцип „цифровизации по умолчанию“ предполагает, что реализация той или иной функции госоргана должна будет изначально продумываться через цифровизацию», — отметил спикер.