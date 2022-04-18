В Казахстане введут принцип «цифровизация по умолчанию»

Документы в стране до сих пор дублируются на бумажном носителе, хотя формируются в электронном формате.

О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата в рамках реализации соответствующего указа Президента рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Айгуль Шаимова. Она отметила, что «цифровизация по умолчанию» является следующим принципом дебюрократизации. Задача перехода на безбумажный документооборот была поставлена еще в начале нулевых. Однако до сих пор документы формируются в электронном формате, но дублируются на бумажном носителе.

Между тем, развитие цифровых технологий набирает обороты. Поэтому в реализацию данного принципа предусмотрен целый блок мер. Среди них — отказ в рамках нормотворчества от бумажных носителей. Помимо этого, будут усовершенствованы процедурные вопросы, что искоренит формализм в отдельных процессах.

«К примеру, вводится инструмент „согласование по умолчанию“ проектов нормативных актов. Сейчас, если у госоргана даже нет замечаний к проекту, он обязан письменно ответить разработчику. Теперь такая необходимость исключается. Это значительно сократит затраты рабочего времени на подготовку таких ответов, разгрузит обязательные согласующие госорганы. Будут также исключены направления запросов между госорганами для истребования ведомственных данных. Они должны быть доступны на информационных ресурсах госорганов. Это сэкономит треть рабочего времени служащих, которое сейчас затрачивается на соответствующую переписку. Кроме того, если уполномоченные органы не обеспечат своевременное обновление данных, то они будут отвечать за использование недостоверных сведений другими госорганами», — подчеркнула спикер.

Также планируется систематизировать в одной информационной системе все виды отчетов. Теперь госорганам не нужно будет искать в разрозненных источниках необходимые данные, все они будут аккумулироваться в одной системе. В рамках намеченных мер система «eOtinish» будет трансформирована в качестве «одного окна» для приема всех видов обращений.

По словам Айгуль Шаимовой, указом поручено сократить бюджетные расходы на канцелярскую бумагу и сопряженные с ней товары в три раза. Зампред Агентства уверена: меры, предусмотренные указом, будут стимулировать госорганы к обеспечению безбумажной среды и смещать акцент на цифровой формат взаимодействия.