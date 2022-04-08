Компьютерные командно-штабные учения проходят в Туркестанской области

Военные маневры в киберпространстве проходят в два этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки и применения войск противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе.

Компьютерное командно-штабное учение «Региональная безопасность — 2022» проводится с 6 по 12 апреля 2022 года на базе специальной автоматизированной платформы управления Сил воздушной обороны, которая является частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ. Военные маневры в киберпространстве проходят в два этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки и применения войск противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе.

Учебно-боевые задачи по противодействию условному противнику в воздухе будут выполняться специалистами на автоматизированных рабочих местах, подключенных к общей локальной информационной сети.

«Компьютерные командно-штабные учения — перспективное направление совершенствования боевой подготовки военнослужащих многих стран. Такой метод проведения дает возможность в кратчайшие сроки осуществить моделирование различных вариантов обстановки и применения сил и средств», — отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

На первом этапе учения планируется создать цифровую модель задействованных сил и средств ПВО. Во время второго этапа на основе созданной модели будут выполняться боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника и отрабатываться действия дежурных сил и боевых расчетов.