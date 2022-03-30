Число абонентов 5G превысит 4,3 млрд к 2027 году

Ведущим регионом по адаптации 5G будет Северо-Восточная Азия.

Ожидается, что к 2027 году абонентов мобильной связи 5G во всем мире будет порядка 4,389 миллиарда человек. Согласно данным, полученным Stockapps.com, в Северо-Восточной Азии будет наибольшее количество подписчиков, превышающее 1 миллиард, а в Центральной и Восточной Европе будет зафиксировано меньше всего абонентов — 230 миллионов.

Собранные данные показывают, что Северная Азия является региональным лидером в развертывании 5G. В 2020 году на этот регион приходилось 120 миллионов из 216 миллионов глобальных абонентов мобильной связи 5G. На Центральную и Восточную Европу приходилось наименьшее количество подписок, около 220 тыс. Северо-Восточная Азия будет лидировать в адаптации 5G — к 2022 году число абонентов 5G превысит 830 миллионов человек. Ожидается, что в течение нескольких лет регион будет поддерживать стабильный рост и достигнет 1,6 миллиарда подписчиков к 2027 году.

Латинская Америка также продемонстрирует рекордно высокие темпы роста: с 1,3 млн абонентов 5G в 2020 году до более чем 300 млн в 2027 году. На Ближнем Востоке и в Африке также будет зафиксирован рост: с 1,46 млн до 310 млн абонентов в 2027 году.

Подключение 5G включает в себя гораздо больше, чем просто мобильные подписки. Данные показывают, что к 2023 году подключенные автомобили будут формировать около 19 миллионов точек подключения, что составит самую обширную базу конечных точек 5G IoT. Другие важные направления использования 5G и IoT включают камеры наблюдения и телематику для коммерческого транспорта.

Подключение 5G обеспечивает более быструю загрузку и большую емкость, что делает его идеальным для практически любых инноваций в современном мире. Новая технология особенно предоставляет бесконечные возможности в таких областях, как реагирование на чрезвычайные ситуации и глобальные платежи, также она хорошо зарекомендовала себя в мире игр и развлечений.