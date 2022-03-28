В Кыргызстане станет больше камер видеонаблюдения

С их помощью в стране уже выявлено 1995 преступлений и правонарушений.

В Кыргызстане станет больше камер наблюдения, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Установят их в местах массового скопления людей и криминогенных районах населенных пунктов. За камерами следит Центр оперативного управления Службы общественной безопасности МВД, передает Sputnik.

Сейчас по Кыргызстану работает 136 камер:

— Бишкек — 70;

— Ош — 2;

— Чуйская область — 10;

— Ошская — 10;

— Баткенская — 25;

— Джалал-Абадская — 1;

— Иссык-Кульская — 2;

— Нарынская — 1;

— Таласская — 15.

С помощью камер выявлено уже 1 995 преступлений и правонарушений. Соответствующим службам выдано 1015 фото- и видеозаписей для выявления нарушений.