В Кыргызстане станет больше камер видеонаблюдения
С их помощью в стране уже выявлено 1995 преступлений и правонарушений.
В Кыргызстане станет больше камер наблюдения, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Установят их в местах массового скопления людей и криминогенных районах населенных пунктов. За камерами следит Центр оперативного управления Службы общественной безопасности МВД, передает Sputnik.
Сейчас по Кыргызстану работает 136 камер:
— Бишкек — 70;
— Ош — 2;
— Чуйская область — 10;
— Ошская — 10;
— Баткенская — 25;
— Джалал-Абадская — 1;
— Иссык-Кульская — 2;
— Нарынская — 1;
— Таласская — 15.
С помощью камер выявлено уже 1 995 преступлений и правонарушений. Соответствующим службам выдано 1015 фото- и видеозаписей для выявления нарушений.