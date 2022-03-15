На 21 позицию поднялся Казахстан в рейтинге стран по скорости мобильного интернета

Интернетизация касается не только городов, но и сел — в стране действует проект по сокращению разрыва цифрового неравенства «250+».

Медианная скорость загрузки мобильного широкополосного интернета в мире увеличилась за год на 38,3%, составив в январе 2022 года 29,62 Мбит/сек. Как сообщает Finprom.kz со ссылкой на Speedtest Global Index, в Казахстане этот показатель вырос сразу на 48%, до 18 Мбит/сек в январе текущего года, что является лучшим показателем среди стран ЦА.

Следом идут Кыргызстан (рост скорости — на 8%, до 17,45 Мбит/сек) и Узбекистан (13,85 Мбит/сек, рост — на 57,6%). Показатели в Таджикистане и Туркменистане — одни из самых низких в мире: 6,43 Мбит/сек и 3,09 Мбит/сек соответственно.

В развитие интернетизации и отрасли связи в РК вливаются немалые средства, так как в текущих реалиях доступность интернета — неотъемлемая часть повседневной жизни населения и залог нормального функционирования экономики страны. Одним из проектов улучшения качества жизни населения за счет использования цифровых технологий является программа «Цифровой Казахстан». Однако пандемия и колоссальная нагрузка, которая в момент упала на сегмент интернет-связи, внесли свои коррективы в ранее продуманные планы. К примеру, были выявлены серьезные системные недостатки, о которых говорил и президент РК Касым-Жомарт Токаев, отметивший, что, к примеру, «распиаренная система E-Learning крякнулась».

Впрочем, на фоне общих сложностей мобильные операторы РК сумели не только сохранить, но и улучшить качество связи. По итогам 2020 года доля домохозяйств, имеющих доступ к сети интернет через мобильное широкополосное соединение, составила 85,7%, против 84,9% в 2019-м и лишь 58,9% в 2015 году. За последний год в рейтинге медианной скорости мобильного широкополосного интернета Казахстан улучшил свои позиции со 112 до 91 места среди 140 стран в январе 2022 года — сразу плюс 21 ступень.

Интернетизация в сельских населенных пунктах в рамках проекта «250+» необходима для искоренения цифрового неравенства между городским и сельским населением и обеспечения сельчан равным доступом к современным средствам коммуникаций. Напомним: согласно данным Бюро национальной статистики, разрыв по доле пользователей мобильным телефоном между городским и сельским населением в 2020 году составил лишь менее 1 п. п.: 96,2% в городской местности против 95,4% в сельской местности. В 2019 разница составляла 2,2 п. п., а в 2015 году — ощутимые 8,1 п. п. в пользу городского населения.