Новые поправки в законопроект по защите прав детей не скажутся отрицательно на казахстанских интернет-пользователях.

В министерстве информации и общественного развития РК отреагировали на беспокойство казахстанцев по поводу нового законопроекта по защите прав детей, который накануне приняли в мажилисе. Казахстанцы беспокоятся о том, что под предлогом защиты детей от кибербуллинга власти попытаются ограничить доступ к социальным сетям, а, значит, и к информации, передает Sputnik.

«На сегодняшний день, в СМИ и социальных сетях активно обсуждается ряд норм принимаемого законопроекта, однако отметим, что указанная в публикациях информация не является исчерпывающей. Министерство в соответствии с новеллами законопроекта не наделяется компетенцией, препятствующей свободной деятельности социальных сетей и мессенджеров и ограничивающей свободу выражения мнений», — сообщила пресс-служба министерства.

В Мининформе пояснили, что в одобренном мажилисом законопроекте по вопросам защиты прав ребенка отсутствует норма по обязательной регистрации филиалов иностранных онлайн-платформ в Казахстане. Ранее предполагалось, что в Казахстане появятся представительства крупных социальных сетей, однако внесенные поправки подразумевают, что соцсети будут иметь по одному представителю в нашей стране. При этом они могут находиться где угодно. К таким соцсетям относятся лишь те, которые посещает более 100 тыс. пользователей в месяц.

«Введение нормы, устанавливающей временные рамки удаления вредоносного контента, обуславливается тем, что обычно травля происходит в закрытых группах и сообществах, где выявить такие факты, не имея доступа, практически невозможно», — отметили в министерстве.

Поправки, по данным ведомства, никак отрицательно не повлияют на обычных пользователей, за исключением случаев, когда их действия будут подпадать под квалификацию кибербуллинга.

«В целом, при разработке поправок детально изучен международный опыт, по итогам которого установлено, что мировое сообщество предпринимает попытки законодательного регулирования данной сферы. В настоящее время иностранными социальными сетями проводится работа по определению и назначению законного представителя», — заявили в Мининформации.

В министерстве утверждают, что представители интернет-компаний с пониманием относятся к таким предложением с казахстанской стороны.