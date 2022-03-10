Крупные соцсети обяжут блокировать контент в Казахстане

Чиновники уверяют, что хотят оградить детей от кибербуллинга.

Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка, куда входят новые нормы по работе иностранных социальных сетей в Казахстане, передает Zakon.kz.

«В целях профилактики проявления травли и буллинга среди несовершеннолетних законодательно закрепляется понятие „травля“, а также предусмотрена компетенция Министерства образования и науки по разработке правил профилактики буллинга среди несовершеннолетних. Кроме того, предложены нормы по регламентированию механизма противодействия противоправному контенту в сети, в том числе путем закрепления понятий „онлайн-платформа“, „сервис обмена мгновенными сообщениями“, а также установлены правила их функционирования на территории Казахстана», — заявила депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова

По ее словам, теперь собственники или иные законные представители иностранной онлайн-платформы, находящиеся на территории Казахстана, среднесуточный доступ к которым в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей, должны будут назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ. И после получения предписания эти представители будут обязаны в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов РК.

Проект закона был одобрен в первом чтении 15 сентября 2021 года. Тогда стало известно, что собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию и открыть свои представительства в Казахстане.