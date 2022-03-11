Названы регионы Казахстана с плохим интернетом

Исправить ситуацию могут помочь спутники One Web и Starlink.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек назвал регионы Казахстана, в которых самое плохое качество интернет-связи, передает Zakon.kz.

«Худший интернет — в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Потому что в Карагандинской области казахский мелкосопочник, и туда очень сложно довести интернет из-за рельефа. То же самое — в Восточно-Казахстанской области, но там горы», — пояснил Асхат Оразбек.

Он добавил, что спутники One Web, Starlink позволят провести в эти регионы качественный интернет. Напомним, в Казахстане планируют увеличить штрафы для операторов за плохой интернет. Мажилис уже одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи.