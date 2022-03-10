Штрафы для недобросовестных операторов связи предложили увеличить до 4,5 млн тенге

Минимальный штраф за некачественную интернет-связь может возрасти на более чем 2,5 млн тенге/

В Казахстане предложили увеличить штрафы для недобросовестных операторов связи. Предложение озвучила депутат мажилиса парламента Жанна Тельпекбаева. Депутаты парламента разработали законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи», который предусматривает меры по устранению цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи всех граждан. Такое поручение давал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2020 году, передает Sputnik.

«В период пандемии и перехода населения на удаленный режим работы возросла значимость качества предоставляемых услуг связи, которая прослеживается в увеличении количества жалоб от населения. Участившиеся жалобы от граждан и выявленные нарушения по проведенным проверкам говорят об имеющейся проблеме», — сказала Жанна Тельпекбаева на пленарном заседании мажилиса.

Согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях, штраф для субъекта крупного предпринимательства составляет 100 МРП (303 300 тенге), а за повторное нарушение, совершенное в течение года — 200 МРП (612 600 тенге).

При этом субъект крупного предпринимательства при признании факта нарушения имеет право оплатить штраф в размере 50%, то есть 50 или 100 МРП.

«Зачастую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование, либо иным способом развивать свою сеть. В конечном итоге, все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объеме», — заявила депутат.

Законопроект, по ее словам, позволит усилить ответственность операторов связи, так как разработчики предлагают увеличить штраф для субъектов крупного предпринимательства за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленным законодательством техническим параметром. Предлагаемое повышение административного штрафа за указанное правонарушение — до 1000 МРП (свыше 3 млн тенге) и за повторное нарушение, совершенное в течение года — до 1500 МРП (4,5 млн тенге). Такие нормы позволят защитить право граждан на получение качественных услуг связи и интернета, создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.