130 млн тенге ущерба нанесла бюджету майнинговая ферма — Антикор

Во время обыска на территории АО «Каргалы» специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты стоимостью более 1 млрд тенге.

Деятельность серых майнеров в Жамбылском районе Алматинской области пресекла Антикоррупционная служба совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований. Компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината, передает Zakon.kz.

«Как выяснилось, организаторы майнинговой фермы, незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии, увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая ее стоимость по льготному тарифу», — заявили в Антикоррупционной службе.

Во время обыска на территории АО «Каргалы» специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты стоимостью более 1 млрд тенге. По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в размере 131 198 909 тенге.

В настоящее время ведется следствие, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Напомним — в Казахстане уже выявили 13 майнинговых ферм, которые работали в Экибастузе, Алматы, Нур-Султане и других городах.