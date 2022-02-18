Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации

Ранее она была заведующей отделом внутренней политики администрации Президента.

Постановлением правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития. Ранее распоряжением главы государства она была освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации Президента РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Нургуль Мауберлинова родилась в 1973 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе. В 2006–2008 гг. — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК. 2008–2012 гг. — главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра РК. 2012–2016 годы — заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советник председателя мажилиса парламента РК. 2016–2018 годы — председатель комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК. В 2018–2019 гг. — заместитель министра информации и коммуникаций РК. 2019–2020 годы — заместитель министра информации и общественного развития РК. С мая 2020 года работала заведующей Отделом внутренней политики администрации Президента РК.