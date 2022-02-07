Beeline предоставит бесплатный трафик абонентам, оставшимся без интернета из-за аварии

В качестве компенсации им добавят 1 Гб к действующему трафику.

3 февраля в нескольких городах Казахстана наблюдались ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета Beeline. Причиной временного сбоя стало повреждение волоконно-оптического кабеля, допущенное неустановленными лицами при проведении бурительных работ.

«Перебои со связью возникли не по вине оператора, но тем не менее мы приняли решение добавить по 1 Гб к действующему трафику абонентам, попавшим под влияние инцидента. Наши специалисты занимались устранением последствий аварии в течение нескольких часов, и эта компенсация — наша благодарность абонентам за терпение и поддержку в это время. Дополнительный объем будет предоставлен бесплатно, клиенты получат SMS-оповещение», — заявили в Beeline Казахстан.

Представители оператора также обратились к компаниям, проводящим землеройные работы — их просят быть внимательными к оградительным знакам, установленным в местах прокладки волоконно-оптических кабелей. Неосторожные работы могут привести к обрывам кабеля и прерыванию сервисов связи и доступа к интернету.