Проблемы со связью Beeline возникли в шести городах Казахстана

Перебои с доступом в Сеть появились из-за повреждения волоконно-оптического кабеля неизвестными лицами.

Оператор сотовой связи Beeline подтвердил ограничения мобильного интернета в ряде городов Казахстана. Ранее жители западных регионов сообщали о проблемах с доступом в интернет. В компании подтвердили, что наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета в Актау, Атырау, Уральске, Петропавловске, Кызылорде и Актобе, передает Sputnik.

«По предварительным данным, неустановленными лицами при проведении бурительных работ был поврежден волоконно-оптический кабель Beeline. Инженеры на месте, ведутся работы по восстановлению связи», — говорится в сообщении оператора.

Жители Уральска сообщали, что 3 февраля около 12:40 по местному времени в городе пропал доступ к Сети у абонентов Beeline. Аналогичные сообщения позже стали приходить от жителей Аксая и Актобе. Пользователи Алматы также сообщали, что скорость загрузки страниц упала.