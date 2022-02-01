Власти КР хотят внедрить технологию 5G

Ответственность за реализацию проекта возложили на Министерство цифрового развития. Задачу внесли в план мероприятий по реализации национальной программы.

Кабинет министров Кыргызстана планирует внедрить технологию 5G, возможно, уже в текущем году. Это намерение отражено в утвержденном плане мероприятий по реализации Национальной программы развития КР до 2026 года. Ответственность за выполнение задачи возложили на Министерство цифрового развития. Проект должен быть реализован в I квартале 2022-го — IV квартале 2023 года, передает Sputnik.

На первом этапе власти планируют тестово запустить технологию с увеличением скорости передачи данных. Предварительно решат бюрократическую часть вопроса — определят перспективные полосы радиочастот, сценарии запуска тестовых испытаний, площадь пилотной зоны.