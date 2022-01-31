Более 120 тысяч казахстанцев смогут получить бесплатное техническое образование

Минобразования также планирует развивать сферу онлайн-обучения.

В Казахстане откроют первые онлайн-университеты. Об этом сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, передает Sputnik.

«Министерство образования и науки планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования. Речь идет о новом формате — онлайн-обучении. В стране будут открыты первые онлайн-университеты», — рассказал вице-министр на коллегии Минобразования.

Количество грантов для обучения в вузах будет увеличено на пять тысяч. Из них 60% будут распределены по техническим специальностям. Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что казахстанцы должны обучаться по техническим специальностям, в том числе в зарубежных вузах.

Кроме того, в 2022 году более 120 тысяч казахстанцев смогут бесплатно получить техническое и профессиональное образование. Как рассказала Шолпан Каринова, вице-министр науки и образования РК, по поручению Президента будет увеличен объем госзаказа для обучения в колледжах.

«В этом году получить бесплатное техническое и профессиональное образование смогут более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в 2021-2022 учебном году. Еще мы планируем усилить взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширить дуальное обучение», — отметила она.