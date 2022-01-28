Суд поддержал миноритария KazTransCom в корпоративном споре с Jusan Ventures

Дело связано с требованием о возмещении убытков по принудительному выкупу акций телеком-компании.

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в полном объеме удовлетворил исковые требования миноритарного акционера АО «KazTransCom» Райхан Ниязовой к ТОО «Jusan Ventures».

ТОО «Jusan Ventures», которому принадлежало 95% акций телекоммуникационной компании, в прошлом году провел squeeze out — принудительный обратный выкуп 0,14% простых акций у миноритарного акционера. Миноритарии «KazTransCom» заявили, что сделка прошла с нарушениями и по манипулятивной цене (5 750 тенге за акцию), что было значительно ниже рыночной стоимости и не отражало экономический рост компании. При этом, по информации, поступившей позднее в ходе суда из Центрального депозитария Нацбанка РК, у мажоритарных акционеров ТОО «Jusan Ventures» выкупил акции по цене около 9 000 тенге за штуку.

«Мало кто верил в победу, когда при поддержке QAMS мы пошли в суд защищать не только свои, но и права остальных миноритарных акционеров в Казахстане. Этот важный прецедент, возможно, заставит других крупных эмитентов сильно призадуматься, прежде чем нарушать права акционеров, и сработает на улучшение внутреннего инвестиционного климата в стране», — считает финансист и венчурный инвестор Бахт Ниязов.

Этот кейс прокомментировали и в Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS).

«Это позитивный, вдохновляющий прецедент в целом в судебной практике Казахстана, а не только в истории корпоративных споров страны. Укоренившаяся культура „с сильным не борись, с богатым не судись“ должна уйти в прошлое. Наличие административного ресурса или политическая ангажированность не должны быть решающими факторами в разрешении судебных дел. Люди должны поверить в то, что в суде они найдут справедливость, а не столкнутся со стяжательством и беззаконием», — заявил исполнительный директор QAMS Данияр Темирбаев.

Суть спора заключалась в цене выкупаемых акций. Крупный акционер обязан выкупить ценные бумаги по рыночной стоимости, однако акции АО «KazTransCom», долгое время были неликвидными, и их рыночная цена на бирже KASE на дату требования выкупа отсутствовала. В таком случае цена определяется независимой оценкой. Оценщик определил рыночную стоимость акций в размере 8 297 тенге, тогда как «Jusan Ventures» выплатили по 5 750 тенге за акцию.

«Позиция Jusan Ventures сводилась к тому, что оценщика нельзя привлекать, если акции в принципе допущены к листингу на биржу. Они считают, что, если акция торговалась хотя бы раз, например, пять лет назад, рыночную цену всегда определяет биржа. Но они не отвечали на вопрос о том, как определить рыночную стоимость без привлечения оценщика, если биржа утверждает, что у них нет данных о рыночной стоимости на дату требования о выкупе (12.02.2021 г.) Мы рады, что в конце концов СМЭС г. Алматы удалось разобраться в деле и подтвердить, что действия Jusan Ventures привели к убыткам миноритариев. Хочется верить, что это дело послужит началом новой положительной практики защиты прав миноритарных акционеров в Казахстане», — прокомментировал Бахыт Тукулов, партнер юридической фирмы «Tukulov & Kassilgov Litigation».

Судебные разбирательства между миноритариями и компанией длились почти 10 месяцев. Перед этим Jusan Ventures отклонил предложение о рассмотрении дела в суде МФЦА и ходатайствовал о переносе сложного корпоративного спора из специализированного экономического суда в гражданский районный суд. После обжалования со стороны миноритариев дело вернули в СМЭС г. Алматы, который принял сторону миноритарных акционеров.

ТОО «Jusan Ventures» озвучило свою официальную позицию касательно этого дела.

«В отношении принятого 25 января 2022 года решения СМЭС г. Алматы об удовлетворении иска Р. Ниязовой к ТОО „Jusan Ventures“ в пользу присуждения ей разницы в стоимости выкупленных акций АО „KazTransCom“, руководство ТОО „Jusan Ventures“ заявляет, что выкуп акций, состоявшийся в феврале 2021 года, осуществлен исключительно в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан „Об акционерных обществах“ и намерено обжаловать указанное решение суда в суде апелляционной инстанции. Законом определено, что если акции эмитента обращаются на фондовой бирже, то выкуп акций у миноритарных акционеров производится по рыночной ценой, сложившейся на бирже на дату приобретения, что и было сделано ТОО „Jusan Ventures“, так как акции АО „KazTransCom“ на момент требования о выкупе обращались на бирже. Применение иных способов определения цены выкупа по акциям, обращающимся на бирже, в том числе посредством независимой оценки, при реализации крупным акционером своего права выкупа акций миноритариев законом не допускается. Руководство ТОО „Jusan Ventures“ подчеркивает, что урегулирование спорного вопроса осуществляется в правовом поле РК и соответствует практике цивилизованного подхода к разрешению разногласий между сторонами, отстаивающими свои интересы. При этом мы выражаем сожаление по поводу попыток ангажировать решение суда, придавая им политические окраски и считаем необходимым заявить о нашей приверженности в соблюдении всех прав акционеров, что является одним из ключевых принципов в деятельности „Jusan Ventures“», — заявили в компании.