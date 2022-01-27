Изменить приоритеты при распределении электроэнергии просят депутаты

Майнеры должны быть на последнем месте.

Казахстанские парламентарии считают, что компания KEGOC должна изменить приоритеты при распределении энергии. В первую очередь ее должны получать население и коммунальные предприятия, передает Liter.kz.

«Просим вас незамедлительно, на уровне подзаконных актов, установить строгие приоритеты при распределении электроэнергии со станции с государственным участием со следующей последовательностью — население, коммунальные предприятия по обслуживанию населения, бюджетные организации, производственные предприятия. А также взять под контроль частоту и географию подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны, исходя из результатов ревизии энергосистемы», — обратился к первому заместителю премьер-министра 26 января на пленарном заседании депутат Кудайберген Ержан.

По оперативным данным системного оператора, объем потребления электрической энергии в стране за последний год увеличился на 7%. При этом в энергодефицитной южной зоне потребление выросло на 12%. В связи с ростом потребления электроэнергии, был перегруз в сетях 500 кВ АО «КEGOC» в направлении Север-Юг. Следствием систематического перегруза стал блэкаут на юге страны 25 января. Одной из причин этого депутат видит деятельность майнинговых ферм, а особенно «серых» майнеров.

«Итогом однобокого регулирования стало то, что „белых“ майнеров энергооператор, в случае возникновения дефицита, отключает от системы, как это было сделано 24 января. А на нелегальных майнеров у KEGOC управы нет. Они в любом случае продолжают „перегружать“ энергосистему», — возмутился депутат.

«Серые» майнеры уходят от налогов, а официальные платят один тенге с киловатта электроэнергии. Система непрозрачная. Для решения проблемы депутаты еще в 2021 году разработали законопроект «О цифровых активах в РК», в котором предложен механизм регулирования работы майнеров. Он предполагает лицензирование деятельности майнинговых data-центров, введение квотирования и приоритетности в выделении электроэнергии для новой индустрии, а также предложены нормы по борьбе с «серыми» майнерами. Депутат также попросил правительство ускорить подготовку заключения по этому законопроекту и внести поправки в мажилис.