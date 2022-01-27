Майнинг назвали одной из возможных причин масштабного блэкаута в странах ЦА

В Объединенной энергосистеме Центральной Азии 25 января впервые произошло настолько масштабное отключение — сбой затронул три страны.

Майнинг криптовалют мог стать одной из причин аварии в энергокольце Центральной Азии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил руководитель направления «Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса» фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) Александр Амирагян. В Объединенной энергосистеме Центральной Азии 25 января впервые произошло настолько масштабное отключение. Без электричества остались некоторые города Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. По словам эксперта, первые данные свидетельствуют о том, что сбой произошел на линии перетока в РК, которая связывает две энергосистемы в стране (северную и южную) и обеспечивает электроэнергией южный Казахстан, Кыргызстан и восточный Узбекистан за счет генерации на севере Казахстана, передает Sputnik.

В качестве еще одного фактора Амирагян назвал холодную погоду: «Здесь сконцентрирована основная экономическая активность. В связи с этим можно предположить, что рост использования электроэнергии в регионе ввиду холодной погоды и утреннего пика потребления вызвал дисбаланс в энергосистеме и срабатывание автоматики. Определенную нагрузку на энергосистему также оказывает майнинг криптовалют, который активно развивается в Казахстане в последние годы».

Александр Амирагян отметил, что в последние месяцы энергосистема республики испытывала дефицит мощностей, который был вызван отклонениями потребителей от установленного диспетчерского графика и покрывался перетоками из энергосистемы России.

Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18%.