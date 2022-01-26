Стартап из РК включен в список самых инновационных проектов мира

«Cerebra» вошел в TOP 10 «MedTech».

Отечественный стартап «Cerebra» включен в список десяти самых инновационных проектов мира в сфере медицинского искусственного интеллекта по версии мирового лидера в области технологий здравоохранения — компании «Medtronic», капитализация которой достигает около 144 миллиарда долларов США.

«Cerebra» — это искусственный интеллект в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики ишемического и геморрагического инсульта. Проект успешно работает в 17 инсультных центрах Казахстана. В планах у компании — установить ПО во всех инсультных центрах страны. «Cerebra» разработан компанией Almaty A.I. Lab, занимающейся технологиями в области искусственного интеллекта с 2018 года.

«В мире есть всего несколько крупных компаний, которые занимаются диагностикой инсульта. Несмотря на явные преимущества конкурентов из Израиля, Великобритании и США в финансах, в количестве кадров, в объемах медицинских данных для обучения ИИ, наша команда очень мотивирована тем, что мы можем сделать для людей. В развитых странах смертность от инсульта свели к минимуму, а в нашей стране инсульт остается одной из первых причин смерти. Для масштабирования проекта за рубеж нам нужно показать хороший результат в Казахстане, а для этого нам необходима поддержка государства», — поделился основатель проекта Досжан Жусупов.

«Cerebra» является резидентом Astana Hub и МФЦА. MedTech стартап на ранней стадии привлек инвестиции от сингапурского венчурного фонда Quest Ventures. Кроме того, проект занимал первое место в конкурсе «Построй свой бизнес 2019-2020» от Фонда «Саби», вошел в ТОП-10 лучших стартапов 2020 по версии Astana Hub, ТОП-10 самых перспективных стартапов Центральной Азии по версии Irbis Ventures и в ТОП-5 финалистов EMERGE Challenge 2021 из числа 700 стартапов Восточной Европы, Средней Азии и России. Летом 2021 года проект получил инвестиции в размере 1 млн долларов от бизнесмена Тимура Турлова.