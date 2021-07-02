Казахстанский стартап Cerebra привлек 1 млн долларов

В проект, помогающий быстро диагностировать инсульт, вложился Тимур Турлов.

Казахстанский стартап Cerebra по быстрой диагностике инсульта получил финансирование от СЕО Freedom Holding Corp. Тимура Турлова на 1 миллион долларов. Cerebra работает в пилотном режиме в восьми больницах Казахстана. В планах — установка программы во всех инсультных центрах республики, передает «Курсив».

По словам CEO Cerebra Досжана Жусупова, в течение трех-пяти лет в мире будут созданы универсальные и автоматизированные медицинские системы на основе искусственного интеллекта, которые позволят диагностировать многие патологии и их признаки с высокой точностью, недоступной сегодня для врачей. В основе этих систем будут узконаправленные программные продукты и сервисы.

«Мы хотим принести в этот процесс свой вклад, добавив в глобальную экспертизу искусственного интеллекта решение по диагностике инсульта. Данное успешное закрытие SEED-раунда финансирования от Тимура Турлова уравнивает наши шансы в борьбе с мировыми конкурентами и позволит нам выйти за пределы РК», — сказал он.

Cerebra является резидентом Astana Hub и МФЦА и финалистом Kazakhstan Digital Accelerator 2020, что способствовало получению ранних инвестиций от сингапурского фонда Quest Ventures. До этого проект занял первое место в конкурсе «Построй свой бизнес» 2019–2020 годах от фонда «Саби». Cerebra также занимает высшие позиции в рейтингах казахстанских и зарубежных стартапов, включая ТОП-10 лучших стартапов 2020 по версии Astana Hub и ТОП-10 самых перспективных стартапов Центральной Азии по версии Irbis Ventures.

Напомним — в 2017 году сообщалось, что СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов вошел в капитал Chocofamily Holding. В результате сделки под контроль Турлова перешло 16,76% акций холдинга. Chocofamily Holding включает в себя пять компаний, развивающих различные направления электронной коммерции.

Подробнее о том, как развиваются информационные технологии в здравоохранении РК, мы поговорим на осенней конференции PROFIT Healthcare Day 2021, которая состоится в октябре.