PROFIT Healthcare Day. Казахстан

Информационные технологии в здравоохранении — онлайн-конференция для владельцев, руководителей и ИТ-директоров медицинских учреждений.

Организации сферы здравоохранения накапливают огромные объемы данных, однако эта информация до сих пор используется крайне неэффективно. А ведь переход на электронный документооборот — это далеко не все инновации, доступные в данной отрасли. Автоматизация рабочего места врачей, внедрение электронных медицинских карт, применение новейшего медицинского оборудования и технологий, внедрение телемедицины — мировые тренды, к которым следует стремиться и Казахстану. Во многом это поднимет на новый уровень качество медицинской помощи, а также уровень и качество жизни населения.

В рамках PROFIT Healthcare Day мы обсудим как обстоят дела с цифровизацией казахстанской медицины и какие самые наболевшие вопросы возможно решить путем внедрения инноваций.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!