В «Казахтелекоме» рассказали об атаках на офисы в Алматы и других городах

Оператор продолжает работу в штатном режиме.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал о том, что протестующие пытались захватить офисы оператора. Атакам подверглись филиалы в Алматы и других городах.

«Наши сотрудники, проявив настоящее мужество, смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем», — отметил он.

Несмотря на события, произошедшие в стране, мобильная и фиксированная голосовая связь работали в Казахстане бесперебойно. Вместе с тем ограничение доступа к сети интернет вводилось по требованию властей в рамках контртеррористических операций. Сейчас «Казахтелеком» продолжает свою работу в штатном режиме. Связью, а также доступом к интернету казахстанцы обеспечены.

Всем абонентам АО «Казахтелеком» были предоставлены безлимитные междугородние звонки в срок до 31 января 2022 года. Кроме того, до конца января они смогут на протяжении 1000 минут без дополнительной оплаты звонить на номера мобильных операторов связи РК с городского телефона. Отменено также начисление пени за просрочку оплаты услуг телекоммуникаций в январе текущего года физическим лицам.