Цена биткоина рухнула из-за погромов в Казахстане

Курс стремительно падает из-за протестов.

За сутки биткоин просел более чем на 7%. Ранее РК вырвалась на второе место по добыче токена, но на фоне происходящего в стране отключены мобильный и проводной интернет, а без доступа в сеть майнинг невозможен. Ограничения ударили и по мировому хэшрейту биткоина — его падение всего за несколько часов достигло 12%, а на некоторых пулах оно составляет более 80%, передает Cnews.ru.

По состоянию на 11:00 6 января 2022 г. по Москве один токен стоил около $43,1 тыс. Эта цена рассчитана профильным ресурсом CoinDesk на основе индекса XBX — спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.

Отсутствие доступа в сеть во всем Казахстане повлияло на обвал биткоина. Всего за сутки курс биткоина просел более чем на 7%. В целом, в настоящее время ему очень далеко до своего исторического максимума — $68,99 тыс.