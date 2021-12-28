Зерде: 500% чистой прибыли за 500 дней

Объявлены промежуточные результаты трансформации национального холдинга.

Арман Абдрасилов, председатель правления АО «Холдинг „Зерде“» рассказал о том, что промежуточный результат трансформации нацхолдинга показал 500% чистой прибыли. Акционером Зерде является правительство РК.

«Считаю важным от лица команды трансформации холдинга представить свой неформальный отчет перед гражданами. В ЦАРКА мы критиковали цифровизацию страны, выявляли недостатки и освещали в СМИ. После очередного «разноса» Багдат Мусин пригласил на встречу и неожиданно предложил возглавить Зерде со словами: «критиковать легко, ты покажи на практике как надо». Сказать, что удивился — ничего не сказать. Но отказываться от ответственности за свои слова было бы не по-мужски и я согласился. Итак, прошло 500 дней…», — поделился Арман Абдрасилов.

Он перечислил те перемены, которые произошли в холдинге:

— В 22 раза повысили скорость внутренней магистральной сети ЕТС ГО между региональными дата-центрами с 90 Мбит до 2000 МБит, при сохранении цены для клиентов и снижении объемов закупок на 5 млрд тенге в год.

— Сократили количество сотрудников на 10% и увеличили заработную плату на 30%. Исполнили поручение Президента по сокращению квазигоссектора на 25% за два года.

«Кадровые вопросы отнимают много сил: лишние руководители, случайные люди, мертвые души, блатные, устойчивые „схемы“. Даже нашли спрятанную внутри футбольную команду. Несмотря на череду жалоб, угроз и прочих неприятностей, выполнить эту задачу все-таки удалось. Итог — оптимизировали более 170 штатных единиц, что позволило поднять зарплаты инженерам — ключевым IT кадрам», — сообщил глава холдинга.

— Увеличили на 500% чистую прибыль, выплатив дивидендов больше, чем за предыдущие 10 лет. Прибыль за 1,5 года выросла на семь млрд тенге.

— Улучшили условия труда, сократив расходы. Переехали в бизнес-центр класса А на EXPO. Вместо дорогого и изношенного автопарка арендованных машин по 700 000 тг/мес. выбрали новые машины по 400 000 тг/мес.

«Очень повезло, что внутри холдинга нашлись люди, болеющие за родную компанию и готовые помочь. Трансформация — сложный и болезненный процесс, дающий взрывной результат. Но нужно правильно внедрять изменения и уметь преодолевать сопротивление. Что скрывать, доволен промежуточными результатами работы команды трансформации», — отметил спикер.

В следующем году в холдинге планируют решить вопросы по облачной инфраструктуре дата-центров, разрешить накопившиеся проблемы по программному обеспечению eGov, увеличить скорость магистральных каналов с 2 ГБит до 200 Гбит, вовлечь ресурсы отечественного рынка в реализацию задач правительства.