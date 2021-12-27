В Павлодаре открылась IT-школа

Готовить кадры обещают в короткие сроки — как для конкретных компаний, так и для работы во фрилансе.

В Павлодаре открыли IT-школу на базе Торайгыров университета. На сегодняшний день желание учиться в новой школе уже изъявили 260 жителей Павлодарской области. В IT-школе будут обучать по узким направлениям и специализациям в сфере IT. Первых учеников нового учебного заведения приветствовал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

«Президент утвердил национальный проект „Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций“. В рамках этого проекта Павлодар первым открывает IT-школу. До конца 2025 года мы планируем запустить 20 подобных инновационных школ по всей стране и выделить 20 000 IT-ваучеров на бесплатное обучение по IT-специальностям», — отметил Багдат Мусин.

Заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов отметил, что в регионе разворачивается масштабная образовательная экосистема, нацеленная на развитие информационных технологий и цифровизации.

«Все начинается со школьной парты, а потому в регионе с прошлого года реализуется программа „Заманауи мектеп“, благодаря которой уже модернизировали 12 школ, где появились современные классы робототехники и IT, — подчеркнул он. — В таких современных школах и будет закладываться основа тех навыков, которые понадобятся детям в будущем. Если ребенок решит заниматься IT, у него есть несколько путей. Один из вариантов — поступить в Колледж информационных технологий, который откроется в начале следующего года. Здесь проводится ремонт, обновляют оборудование и пересматривают методики обучения, чтобы дать своим воспитанникам навыки прикладного характера. Кроме того, с этого года в Торайгыров университете начал работать факультет Computer Science. Это тоже большое событие для нашей области».

Проект был реализован при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития Республики Казахстан, акимата Павлодарской области и корпорации Eurasian Resources Group.