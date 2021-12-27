Альфа-Банк Казахстан запустил онлайн-сервис открытия счета для ИП за две минуты

В августе 2021 года Альфа-Банк Казахстан и red_mad_robot, партнер в создании цифровых сервисов для крупного бизнеса, начали проект по разработке нефинансовых сервисов в мобильном приложении.

В декабре Альфа-Банк Казахстан совместно с партнером запускает первый сервис — онлайн-открытие расчетного счета за две минуты. Для этого достаточно предоставить ИИН и номер телефона. На сегодня это самый быстрый в стране онлайн-сервис по открытию счета.

Стратегическая цель Альфа-Банк Казахстан — создать удобный сервис для предпринимателей, чтобы можно было быстро и просто решать ежедневные задачи. Для этого банк развивает мобильное приложение, которое станет единой точкой управления бизнесом для предпринимателей всего Казахстана. Вместе с red_mad_robot банк разрабатывает нефинансовые сервисы и постепенно переводит обслуживание МСБ клиентов полностью в онлайн.

Команда проекта интегрирует новые сервисы в текущие продукты банка в мобильном приложении «Альфа-Бизнес Казахстан». Такой подход позволит предпринимателям не переходить в разные каналы банка. Теперь, например, клиент может перезаключать договоры онлайн, без визита в отделение банка.

«В 2018 году мы первыми на рынке Казахстана запустили мобильное приложение для предпринимателей. Сегодня с его помощью бизнесмены проводят все необходимые банковские операции — платежи и переводы в тенге и валюте, получение справок, управление картами, чат с банком и т. д. Теперь через мобильное приложение „Альфа-Бизнес Казахстан“ клиент может открыть счет онлайн всего за две минуты. Альфа в Казахстане стремительно развивается в цифровом бизнесе. С каждым годом мы предлагаем все больше возможностей предпринимателям для развития собственного дела, взяв на себя все финансовые вопросы и формальности. Мы предоставляем удобные и быстрые продукты в digital, которые помогают развивать свое дело, и при этом еще экономить время», — отметил Дамир Какиев, управляющий директор блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка, член комитета по развитию МСБ президиума НПП «Атамекен».

«С Альфа-Банком мы выстраиваем партнерские долгосрочные отношения и вместе проходим путь от идеи продукта до его запуска и масштабирования. Список нефинансовых сервисов — ведение бизнеса, управление финансами, документооборот и другие — мы выбрали неслучайно. Вместе с компанией humex провели исследование потребностей предпринимателей, целевой рыночной ниши и финтех-трендов в секторе b2b в Казахстане. И сейчас с банком работаем над созданием самых нужных клиентам цифровых сервисов, удобных и полезных при запуске и развитии современного бизнеса», — добавил Константин Колотов, директор по работе с финансовым сектором red_mad_robot.

В 2021 году эксперты международной ассоциации SME Banking Club признали «Альфа-Бизнес Казахстан» лучшим в рейтинге приложений для бизнеса в Казахстане. Также веб-приложение банка входит в топ-20 лучших мобильных приложений для бизнеса в регионе СНГ и Кавказа по версии Международной ассоциации SME Banking Club.

Альфа-Банк представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings («BB-» прогноз «Стабильный») и Standard Poor’s («BB/B» прогноз «Стабильный»).

red_mad_robot — партнер крупного бизнеса по созданию цифровых сервисов в финтехе, телекоме, ритейле, страховании, e-commerce, медицине и промышленности. Больше 650 роботов в 16 офисах в РФ и за рубежом разрабатывают цифровые сервисы от идеи до запуска на рынок. Команда проектирует системы на основе ИИ и машинного обучения, пользовательский опыт (CX) и интерфейсы (UX/UI), создает стратегию цифровых сервисов и строит digital-практику в корпорациях. Разработку своих цифровых сервисов Роботам доверяют «АльфаСтрахование», «Северсталь», банк «Открытие», страховая компания «Согласие», «Сбер», «Ростелеком» и многие другие.