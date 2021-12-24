Нурлан Смагулов основал венчурный фонд MyVentures

Он будет поддерживать стартапы в сферах финтех, MedTech и электронной коммерции.

Нурлан Смагулов, глава «Астана Групп» и Astana Motors, рассказал о запуске венчурного фонда MyVentures. Основной фокус его работы будет сосредоточен на казахстанских и зарубежных стартапах по таким направлениям, как e-commerce, медицинские технологии, финтех, искусственный интеллект и т. д. Фонд рассматривает стартапы на всех стадиях до первого инвестиционного раунда.

Планируется, что срок работы фонда составит 10 лет, с инвестиционным периодом в четыре года и суммой инвестиций в 20 млн долларов. По словам Нурлана Смагулова, уже в ближайшие два года MyVentures закроет 10-20 сделок со средним чеком от 100 тыс. долларов до двух миллионов по каждому из проектов. Помимо инвестиций стартапы получат также экспертизу и поддержу MyVentures.