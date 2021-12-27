Звездный киберспортсмен из Казахстана попал в сборную года по CS:GO

Абай Hobbit Хасенов был включен в символическую сборную, составленную болельщиками.

Известный казахстанский киберспортсмен Абай Hobbit Хасенов из команды Gambit Esports был включен в символическую сборную года по дисциплине CS:GO, составленную болельщиками. Помимо представителя Казахстана, в пятерку лучших игроков в CS:GO, по версии зрителей и болельщиков, вошли двое игроков Natus Vincere — Александр s1mple Костылев и Илья Perfecto Залуцкий, а также Дэн apEX Мадэсклер из Team Vitality и Никола NiKo Ковач из G2 Esports.

Такое признание от поклонников киберспорта по всему миру лишь подтвердило уровень игры Хасенова в 2021-м году, который для Абая и его команды можно назвать самым успешным в истории коллектива. Как сообщает портал Betonmobile.KZ, на котором всегда оперативно появляются киберспортивные новости, а также любопытные статистические факты из этой сферы, игрок из Казахстана был дважды за год признан самым ценным игроком (MVP) на престижных турнирах — EPIC CIS League Spring 2021 и BLAST Premier: Spring Finals 2021. На этих соревнованиях его команда одержала эффектные победы.

Впрочем, Gambit Esports не остановились на этом и выиграли еще несколько престижных соревнований в 2021-м году. Среди них IEM Katowice 2021, Pinnacle Cup, IEM Summer 2021 и другие.

Безусловно, столь выдающаяся форма команды казахстанского киберспортсмена в уходящем году делает Gambit одним из главных фаворитов на важных турнирах в следующем сезоне. Ближайшее такое соревнование — IEM Katowice 2022, где будет разыгран общий призовой фонд в один миллион долларов. И те, кто делают прогнозы на киберспорт, уже предрекают Gambit Esports с Абаем Hobbit Хасеновым в составе сражение за самые высокие цели. Главным конкурентом «Гамбитов» уже традиционно считается команда Natus Vincere, которая в 2021-м году добилась еще более выдающихся достижений, собрав так называемый «Большой шлем» в киберспортивном сезоне по CS:GO.

Впрочем, в 2022-м году Gambit Esports намерены навязать еще большую конкуренцию «Рожденным побеждать». А главная казахстанская звезда киберспорта Абай Хасенов в этих планах одного из грандов профессиональной сцены CS:GO — один из ключевых «винтиков механизма».