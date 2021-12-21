Мобильные переводы и налоги: Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Налоговая нагрузка на казахстанских предпринимателей не изменится.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Также подписан закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан „О налогах и других обязательных платежах в бюджет“», передает Sputnik.

Как сообщалось ранее, закон разработан для улучшения налогового администрирования и противодействия теневой экономике. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснял, что предусматривается регулирование мобильных платежей, при этом налоговая нагрузка на предпринимателей не меняется.

«Эта норма необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности», — отмечал Нигматулин.

Также в Минфине поясняли, что поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить частные переводы физических лиц и мобильные платежи, которые осуществляются в предпринимательских целях. Целью этих инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве и никоим образом не преследует целей перехода на наличный расчет.

Кроме того, закон включает поправки, которые обяжут мировых интернет-гигантов платить налог за заработанные в Казахстане деньги.