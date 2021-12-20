Инвестиции в телеком приносят видимые плоды

Казахстан заметно повысил скорость как фиксированного, так и мобильного интернета.

Среди стран ЕАЭС по итогам 2020 года рост объема инвестиций в основной капитал в сфере информации и связи показали только Казахстан и Россия. Казахстан нарастил объем финансирования сразу на 51,4%, Россия — на 1,6%. Прочие страны-союзницы — Беларусь, Армения и Кыргызстан — напротив, сократили объем инвестиций в секторе на 21,7%, 28,1% и 43,6% соответственно, передает Ranking.kz.

Казахстан заметно опережает все страны ЕАЭС, кроме гигантской территориально и по численности населения России, и по общему объему капвложений в телеком: сразу 409,2 млн долларов за 2020 год. Для сравнения: на Беларусь пришлось 291 млн долларов инвестиций, на Кыргызстан — 47,3 млн долларов, на Армению — лишь 19,5 млн долларов.

В текущем году объем инвестиций в сфере информации и связи за январь–октябрь в РК составил 96,5 млрд тг. Для сравнения: в «докоронакризисные» годы, в 2016–2019 годах, показатель в соответствующем десятимесячном периоде держался в пределах 50-60 млрд тг.

Кроме того, в РК второй год подряд отмечается ощутимый рост количества абонентов фиксированного широкополосного интернета. Так, к ноябрю 2021 года показатель вырос на 6,7% за год, до 2,7 млн; в прошлом году наблюдался рост на 5,4%. Ранее два года подряд наблюдался спад в секторе: в 2019 году количество абонентов уменьшилось на 1,7%, в 2018-м — на 2,1%. Увеличилось количество абонентов фиксированного широкополосного интернета и в сельской местности — на 6,6%, до 621,3 тыс.; годом ранее рост составлял сразу 11,7%.

На 2,7% увеличилось количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету с использованием высокоскоростного широкополосного доступа — до 16,2 млн к ноябрю 2021 года. По итогам 2020 года покрытие населения интернетом в сети LTE составило 81%.

Важно заметить: одновременно с ростом численности абонентов как фиксированного, так и мобильного интернета, увеличивается и средняя скорость интернета. Так, по годовому увеличению скорости фиксированного интернета среди стран ЕАЭС лидируют практически на равных Россия и Казахстан: 23,2% и 22,3% соответственно. Средняя скорость фиксированного интернета в октябре текущего года составила в РК 62,04 Мбит/сек.

По увеличению скорости мобильного интернета среди стран ЕАЭС Казахстан лидирует с большим отрывом от всех прочих стран: сразу плюс 65,5%, до 31,93 Мбит/сек. Следом идут Беларусь (на 35,7%), Кыргызстан (на 32,9%), Россия (на 27,4%) и Армения (на 20,8%).