Первый официальный форум о блокчейн-технологиях прошел в Astana Hub

Площадка объединила профессионалов индустрии и тех, кто только делает первые шаги.

9 декабря в Astana Hub состоялся первый форум о блокчейн-технологиях Kazakhstan Blockchain Day. В форуме приняли участие ассоциации, государственные органы, венчурные инвесторы, эксперты и стартапы.

Со вступительной речью выступили вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Елубайулы Оразбек и председатель президиума Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий Исламбек Тулеубаевич Салжанов.

В ходе форума председатель правления КАБТ Сапар Ахметов подчеркнул значимость блокчейн-технологии: «Мы верим, что проекты на основе блокчейн-технологий изменят грядущее будущее в лучшую сторону и обеспечат прозрачность, справедливость и равенство для всех граждан. Казахстан уже занимает лидирующие позиции, которые не должен упускать. Поэтому мы хотим поддержать отечественных разработчиков и предоставить им возможность совершенствовать свои продукты».

Согласно данным за октябрь 2021 года, Казахстан занимает второе место в мире по майнингу биткоина. В Казахстане было два года назад порядка полутора десятков, а сейчас действует около 50 майнинговых ферм, крупнейшие из которых сосредоточены в Северных и Западных областях страны.

«Блокчейн-технологии открывают возможности для новых бизнес-моделей. Поэтому мы активно призываем инвесторов и предпринимателей обратить свое внимание на эту отрасль, создавать и инвестировать в стартапы в этой сфере. Astana Hub готов поддерживать такие инициативы», — отметил генеральный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев.

С прогнозом по дальнейшему развитию блокчейн-технологий выступили зарубежные спикеры, среди которых — советник Ethereum Foundation Владислав Мартынов, блокчейн-евангелист и преподаватель в Высшей школы экономики РФ Денис Смирнов и другие.

«Очень своевременная и нужная инициатива — собрать под одной крышей ярких представителей зарождающейся истории Blockchain в Astana Hub. Для нашей страны это отличная возможность начать хороший диалог между правительством и бизнесом. Коллеги из КАБT уже проделали большую работу в сторону развития майнинга и внесли большой вклад в это направление. Но я бы хотел сказать, что в мире мы можем занимать лидирующие позиции и в разработке, и в имплементации такой технологии, как Blockchain. На этом мероприятии выступят сильнейшие спикеры, которые осветят будущее мира и его новой экономики. И это будущее, поверьте, ближе, чем вы можете себе представить», — заявил Андрей Коков, сооснователь платформы для управления криптовалютными активами Paxaro.

Организаторы отобрали 10 самых перспективных стартапов из Казахстана, которые используют в своем проекте блокчейн-технологии. Участники питчинг-сессий соревновались за денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму 1 млн тенге (1 место), 500 тысяч тенге (2 место) и 250 тысяч тенге (3 место):

— 1 место. Idos gaming — киберспортивная крипто-игра;

— 2 место. Game hotel — платформа для майнинга в блокчейн-играх;

— 3 место. Diversifi — техническая платформа для управления криптовалютными активами.

«Мы организовываем этот форум вместе с партнерами, так как давно видим активный рост блокчейн-технологий в мире в целом, а также высокий интерес среди казахстанцев к этому рынку. Как управляющий венчурного фонда, могу сказать, что стартапы, которые используют эту технологию, могут привлечь хорошие инвестиции при правильной бизнес-модели», ー добавил Алим Хамитов.