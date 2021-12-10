IT-опыт Казахстана будут применять зарубежом

Холдинг «Зерде» и Центр управления проектами электронного правительства Республики Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились об установлении партнерских отношений, обмене опытом и информацией для развития проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитии инфраструктуры электронного правительства, обучении и повышении квалификации IT-специалистов. В рамках договоренности казахстанская сторона будет оказывать консультационные услуги для сотрудников Центра управления проектами электронного правительства Республики Узбекистан.

Детали сотрудничества обсуждались на двухсторонней встрече в рамках официального визита делегации Узбекистана в нашу страну, в ходе которого гостям были презентованы проекты цифровизации государственных услуг и других IT-решений отечественных разработчиков.

«Встретились с Центром управления проектами электронного правительства и представителями Министерства ИКТ. Состоялась очень продуктивная беседа, думаю, что нам будет чем поделиться с коллегами. Тем более, что у „Зерде“ есть богатый опыт в этом направлении: нам удалось оптимизировать государственные функции и процессы на 80%. Кроме того, наша страна занимает 29 место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства», — рассказал председатель правления Холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов.