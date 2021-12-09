Президент Узбекистана посетил Офис цифрового правительства

С казахстанской стороны присутствовали премьер-министр Аскар Мамин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, вице-министр финансов РК Марат Султангазиев.

Багдат Мусин рассказал делегации Республики Узбекистан во главе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым об основных задачах и проектах Офиса цифрового правительства. По словам министра, в рамках его работы осуществляется автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва в достижении целевых показателей и т. п.

Кроме того, Багдат Мусин представил ключевые направления национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», а также цифровые государственные услуги и реинжиниринг бизнес-процессов на примере регистрации/перерегистрации авто. Также министр презентовал проект по цифровому мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представил Аналитическую платформу по внутренней и внешней торговле, которая дает возможность в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены. Вице-министр финансов РК Марат Султангазиев представил систему «Электронные счета-фактуры», внедрение которой позволило отслеживать сделки между контрагентами в онлайн режиме.