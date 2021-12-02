В Kaspi ответили на вопросы казахстанцев о мобильных переводах

Поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов вызвали вопросы у пользователей популярного приложения.

Парламент Казахстана принял поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов. В связи с этим в сети появились призывы от различных пользователей об отказе от мобильных переводов и переходе на наличные. В банке Kaspi ответили на часто задаваемые вопросы по поводу принятого закона, передает Sputnik.

Будут ли данные физического лица о мобильных переводах передаваться в налоговую?

«Нет. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о ваших переводах налоговым органам передаваться не будут. Вы можете, как и прежде, совершать и принимать переводы в своих личных целях», — ответили в Kaspi.

В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими, ничего не изменится.

Будут ли наложены ограничения или налоги на мобильные переводы?

Нет. Переводы между физлицами не подлежат налогообложению. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги или ограничения на переводы.

Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги?

Нет. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги. Использование мобильных переводов в предпринимательских целях и сейчас не освобождает продавцов от обязанностей по уплате налогов и выдаче фискальных чеков согласно законодательству РК.

Я ИП или руководитель компании. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

В соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года.

В банке подчеркнули, что законопроект не касается мобильных переводов между физическими лицами. Предполагается введение понятия мобильных платежей и обязанность для ИП и юридических лиц принимать оплату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательской деятельности счета. Например, это можно делать уже сейчас при помощи мобильного приложения Kaspi Pay и Kaspi QR для приема оплаты за товары и услуги.

Напомним, 25 ноября 2021 года сенат Казахстана во втором чтении принял поправки в Налоговый кодекс, которые на законодательном уровне регулируют мобильные переводы. Эти поправки призваны вывести из тени доходы, которые получают казахстанские предприниматели через мобильные переводы при оплате товаров и услуг. Согласно новым поправкам, предприниматели должны будут использовать отдельные счета для ведения бизнеса. Для этого бизнесмены будут обязаны разделять свои мобильные переводы на личные и предпринимательские. Поправки также обяжут банки передавать в налоговую соответствующие сведения.

Ранее призывы отказаться от мобильных переводов и перейти на наличный расчет прокомментировали в Минфине. В ведомстве отметили, что целью законодательных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве и никоим образом не преследуется цель перехода на наличный расчет.